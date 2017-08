Ondanks 4/6 stormde Antwerp-coach BÃ¶lÃ¶ni perszaal uit: "Ik ben gelukkig, maar niet tevreden"

"We wisten dat het een moeilijke match zou zijn. Dat wisten we al twee maanden", opende Bölöni zijn analyse. "Ik wist dat Gent op verschillende manieren kan spelen, ook al zitten ze in een mindere periode, blijft het een uitstekende ploeg."

Hij was toch niet helemaal tevreden. "Ik heb veel goesting gezien én een goeie organisatie, maar ook veel naïeve fouten. Fouten die normaal gezien afgestraft worden op dit niveau, maar om één of andere reden gebeurde dat hier niet."

Bölöni vertrekt plots

"Ik ben gelukkig, maar niet tevreden. Ik weet dat we in de toekomst de hele wedstrijd lang beter moeten spelen. Zoals tegen Anderlecht." Daarna gingen alle vragen naar Vanhaezebrouck.

Bij de tweede vraag stapte Bölöni toch wat misnoegd op, mét panikerende Antwerp-volger in zijn kielzog.