OFFICIEEL: Besnik Hasi haalt opnieuw Belg naar Olympiakos

Olympiakos heeft namelijk Guillaume Gillet aan de club verbonden. Hij komt over van Nantes. Er werd al een aantal weken een doorbraak verwacht, maar alles sleepte wel een tijdje aan.

De 33-jarige Gillet kent Hasi nog van zijn tijd bij Anderlecht. Bij Olympiakos kan hij opnieuw aan de slag in de Champions League, en speelt hij ook voor de titel.

"De keuze van meneer Ranieri was beslissend in mijn keuze om te vertrekken bij Nantes", aldus de middenvelder over zijn overstap.