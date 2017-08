Blijft Limbombe dan tÃ³ch bij Club Brugge? Leko lijkt hem in de armen te sluiten: "Heel gevaarlijk"

Aanvankelijk was Limbombe niet gewonnen voor het idee, maar nu lijkt de vleugelspeler in het 3-4-3-systeem van Ivan Leko toch op de linkerflank te willen spelen. Leko heeft Limbombe alleszins nog niet opgegeven, zo blijkt.

Goede invalbeurt

“Anthony is goed ingevallen. Heel goed zelfs”, aldus de trainer van Club na de zege tegen Eupen. “Limbombe is iemand met een actie, die in één-tegen-één-situaties iets kan forceren. Tegen dit Eupen hadden we zo iemand nodig op die positie. In dit soort gesloten wedstrijden moet je het verschil proberen te maken door aanvallend te spelen.”

“Bovendien zag ik dat Limbombe ook in verdedigend opzicht alles wilde doen. Hij speelde heel geconcentreerd en probeerde in aanvallend opzicht het verschil te maken met zijn individuele acties. Hij was heel gevaarlijk", strooide Leko verder nog met lof voor zijn winger.