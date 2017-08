Lepoint meteen belangrijk voor Kortrijk, maar: "In de toekomst moeten we dit vermijden"

De 32-jarige Lepoint kwam eerder deze zomer over van rivaal Zulte Waregem en is nu dus al belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. “Ik ben uiteraard tevreden met mijn doelpunt. Naar het schijnt was het een doelpunt uit het boekje? Dat is fijn”, aldus de middenvelder.

Wedstrijd sneller beslissen

Toch ziet Lepoint ook nog werkpunten voor Kortrijk. “Aan de rust had het eigenlijk 3-0 of 4-0 kunnen staan. De tweede helft speelden we iets minder, ook al hadden we nog enkele goeie kansen."

"In de slotfase pompte Lokeren de ballen naar voor en kon het zelfs nog 1-1 worden. In de toekomst moeten we zulke situaties vermijden door het zelf sneller af te maken", besloot de ervaren rot.