Ronaldo of Messi, wie is nu eigenlijk de beste? Wetenschappelijke studie zorgt voor opmerkelijk resultaat

Het Research Centre of History and Statistics of Spanish Football (CIHEFE) grasduinde door de voorbije 86 seizoenen in de Primera Division, op zoek naar de allerbeste speler ooit in de Spaanse competitie.

Messi is volgens onderzoek de allerbeste

Doelpunten, assists, het aantal gespeelde minuten, kaarten en noem maar op… Alle statistieken werden onder het vergrootglas gelegd. Het onderzoeksbureau kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Lionel Messi de beste speler ooit is in La Liga.

De Argentijn staat met een totaal van 545 punten op het hoogste schavotje, vlak voor Real Madrid-legende Raul (528 punten) en Barcelona-icoon César Rodriguez (524 punten).

Ronaldo pas op plaats 17

Cristiano Ronaldo vinden we verrassend genoeg pas terug op plaats 17, met een totaal van 415 punten. Van de spelers die nog actief zijn, staat Ronaldo na zijn eeuwige concurrent Messi op de tweede plaats en maakt Aritz Aduriz (Ahtletic Bilbao) het podium compleet met een totaal van 314 punten.