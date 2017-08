Daar is Timmy Simons alweer, en hij kan er wel om lachen: "Ik kan het niet laten, hÃ©"

"In een zetel? Oeh, neen, hoor (lacht) - Timmy Simons Deel deze quote:

Tegen Eupen speelde Simons als centrale verdediger. Of hij vanop die positie wat meer vanuit een zetel kon spelen, vroegen we hem met een knipoog. “Oeh… Neen, dat is niet het geval, hoor.” (lacht) Iedere positie is hartstikke belangrijk. Als je in de defensie staat, moet je ook mee de opbouw proberen te verzorgen. In een zetel speelde ik dus niet, neen”, knipoogde Simons terug.

“Wat wel zo is, is dat als je nog wat matchritme ontbreekt, het beter is om achterin te staan in plaats van op het middenveld. Er komt als centrale verdediger minder loopwerk bij kijken, maar je moet wel scherp zijn in het duel en geconcentreerd blijven.”

Op Simons kan je rekenen

Laatste jaar of niet, bij Club Brugge weten ze dat ze op Timmy Simons kunnen rekenen. De ervaren rot is nauwelijks of nooit geblesseerd en staat er dus altijd. Een man die het eeuwige respect van de blauw-zwarte supporters verdient, dat is zeker.