Dit was dÃ© start in 1B: straffe opener van Beerschot-Wilrijk, spanning in het King Power en Cercle op de afspraak

De nieuwkomers

Nieuwkomer Beerschot-Wilrijk trok de lijn van vorig seizoen door. De thuisploeg kende weinig problemen met Union. Kersverse aanwinst Tom Van Hyfte, vorig seizoen nog aanvoerder van Roda JC, brak de ban met het eerste doelpunt. Na rust was de wedstrijd al snel in een definitieve plooi gevallen en werd het uiteindelijk 3-0. De ploeg van trainer Marc Brys kan met veel vertrouwen afzakken naar Lierse volgende week.

Ook bij titelfavoriet Cercle Brugge was het meteen een nieuwkomer die de held werd op het veld van Westerlo. Xavier Mercier scoorde twee doelpunten en boog zo een achterstand om in het Kuipje. De ex-middenvelder van KV Kortrijk bezorgde zo zijn ploeg de drie punten. Opmerkelijk detail: Mercier mocht pas aan de rust invallen om het verschil te maken.

Roeselare won ook op verplaatsing. Het versloeg Tubeke met 1-3 en ook daar was het Guy Dufour die met twee assists aan de basis lag van de overwinning. De middenvelder heeft ervaring genoeg met speelminuten bij Eupen, Antwerp, Lommel en Sint-Truiden.

Spanning in het King Power

Één wedstrijd kende geen winnaar. Zowel OH Leuven als Lierse konden het verschil niet maken. Beide ploegen stonden hoog aangeschreven in onze prognose aan het begin van het seizoen en het was duidelijk dat beide ploegen het goed zullen doen. Een knap resultaat van Lierse in King Power at Den Dreef Stadion.

De enkelingen

Tot slot hield maar één doelman de nul op de eerste speeldag. Beerschot-Wilrijk kreeg geen doelpunt te slikken. Al moest Rafael Romo niet al te veel werk opknappen. Eerst een poging van Vercauteren stoppen en nadien een kopstoot van Martens uit het doel houden.

Verder slikte er maar één speler een rode kaart. Alessio Alessandro ging hard door op Cercle-aanvaller Crysan en mocht meteen vertrekken.