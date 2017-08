Vanhaezebrouck opvallend positief na nederlaag tegen Antwerp: "Dit sterkt mijn overtuiging dat we hieruit geraken"

Zijn spelers nog dieper de put induwen had geen zin, dus koos hij om de positieve punten aan te halen achteraf. "Eerst en vooral denk ik dat we een heel andere match gespeeld hebben dan de vorige twee (in Altach en Sint-Truiden", aldus Vanhaezebrouck.

"Dit was een betere match, met meer overgave en veel drive naar voren toe. Bovendien hielden we de controle over bijna de volledige wedstrijd. Het resultaat is negatief, maar deze keer kunnen we niet zeggen dat de spelers er niet voor gegaan zijn."