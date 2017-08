Tijd is het sleutelwoord om het beste Anderlecht te zien: "Dan zullen we top zijn"

Obradovic probeerde wel ook de positieve punten aan te halen. "Kijk, het was gewoon een moeilijke match tegen een ploeg die veel kwaliteiten in huis heeft. We moeten ons wel proberen herpakken, maar intussen hebben we wel twee van onze eerste drie wedstrijden gewonnen", aldus de linksachter.

Tijd is het cruciale woord in het opbouwproces van de landskampioen. "Ik denk dat we pas tegen september (als de Champions League begint) helemaal top zullen zijn. Het was misschien niet mooi tegen Oostende, maar de tweede helft ging het toch al beter."

Teo? Geen transferperikelen

Het onderwerp Teodorczyk werd intussen bij iedereen aangesneden. "Hij zal er wel doorkomen. Misschien werkt hij wel te hard. Hij heeft ook met de nationale ploeg nog moeten spelen. Of de transferperikelen meespelen in de kleedkamer? Nee, de kranten schrijven daar graag over, maar wij spreken daar amper over..."