Zo belangrijk is Fellaini voor Mourinho: The Special One stelt zijn veto tegen een transfer ondanks nieuwe onderhandelingen

Cenk Ergun sprak ruim twee weken geleden stoere taal. De sportief directeur van Galatasaray verkondigde in de Turkse pers dat zijn club dicht bij een akkoord over Fellaini stond. De topploeg legde onze landgenoot een contract voor vier seizoenen voor en een jaarloon van 4 miljoen euro netto.

Onderhandelingen in Nice

Uitlatingen die al snel gecounterd werden door Mourinho. "Galatasaray maakt meer kans om mij te strikken. Als de club een nieuwe trainer zoekt, mag het bestuur altijd eens een poging wagen."

Afgelopen week kwamen alle betrokken partijen samen in het Franse Nice om alsnog tot een deal te komen. Een akkoord volgde echter niet. The Special One stelde opnieuw zijn veto, waarna verdere onderhandelingen afsprongen.

Uniek type speler

Ook na de komst van Matic blijft Mourinho fan van Fellaini. De middenvelder is nu eenmaal een uniek type dat hij op verschillende momenten kan inzetten. Net daarom deden ook Marc Wilmots en Roberto Martinez de jongste seizoenen veelvuldig beroep op hem bij de Rode Duivels.

Of we Fellaini de komende maanden veel in actie zullen zien in het shirt van The Mancunians moet nog blijken. Afgelopen jaargang betwistte hij 28 competitiematchen voor United.