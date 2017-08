Wat bracht Kevin De Bruyne naar het Vanden Stockstadion? De Rode Duivel geeft zelf het antwoord

Geen Thomas Vermaelen of Laurent Ciman dus op de paars-witte tribunes, wel De Bruyne. "Ik heb om 21u20 een vlucht naar Manchester en had in tussentijd niets te doen", verklaarde de Drongenaar tijdens de rust bij La Dernière Heure. Zijn grimas op het gezicht liet duidelijk zien wat hij van de eerste helft in het Park vond.

Na 70 minuten verliet De Bruyne uiteindelijk het stadion om zijn vliegtuig op Zaventem zeker niet te missen. "Ik voel me klaar voor de competitiestart met City. De voorbereiding was goed en de club deed gerichte versterkingen. Of we daadwerkelijk sterker zijn, zal het seizoensbegin uitwijzen."