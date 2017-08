OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt gewezen publiekslieveling van Beerschot weer naar België

Maandag maakte KVK de komst van Gary Kagelmacher bekend. De 29-jarige Uruguayaan tekende in het Guldensporenstadion een contract tot midden 2019, met een optie op een extra jaar.

Iedereen leerde Kagelmacher kennen toen hij in het seizoen 2009-2010 van Real Madrid naar het toenmalige Germinal Beerschot trok. Op het Kiel groeide hij uit tot een sterkhouder.

In 2012 realiseerde de achterhoedespeler een toptransfer naar AS Monaco, om vervolgens via Valenciennes, 1860 München en Maccabi Haifa in Kortrijk te belanden.