'Mister Michel' Verschueren sust Vandenbempt en andere volgers: "Maak je niet ongerust, hij misdoet niets berekend of bewust"

Peter Vandenbempt sprak in zijn maandagse analyse van een radeloze spits die in een diepe put zit. (Lees er hier meer over) Gewezen Anderlecht-manager Michel Verschueren tilt echter niet te zwaar aan de vormdip van de Poolse spits.

"Peter, één goaltje en Theo is terug..Maak Je niet ongerust hij misdoet niets berekend of bewust", tweette Mister Michel maandagnamiddag. Afwachten dus of De Zilveren Vos van paars-wit gelijk krijgt.