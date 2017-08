'Na Kortrijk en enkele 1B-clubs, komt ook deze Jupiler Pro Leagueclub in buitenlandse handen'

door Redactie



'Na Kortrijk en enkele 1B-clubs, komt ook STVV in buitenlandse handen'

Foto: © photonews

Het aantal buitenlandse investeerders in het Belgische voetbal neemt zienderogen toe. De kans is groot dat er binnenkort opnieuw een Belgische profclub in buitenlandse terechtkomt. In navolging van onder meer KV Kortrijk, Moeskroen, Roeselare, Cercle Brugge en OH Leuven zou nu ook STVV in buitenlandse handen komen.