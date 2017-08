Koffers stonden al twee weken klaar: 'Ten laatste dinsdag is Anderlecht van spits af'

door Aernout Van Lindt

door

Nathan Kabasele vertrekt dan toch bij Anderlecht

Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft voor nagenoeg al zijn overbodige spelers een oplossing gevonden en gaat er deze week nog eentje van de hand kunnen doen. Al had het even wat extra voeten in de aarde.