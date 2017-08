Niet alleen Antwerp wil Jelle Van Damme, ook Belgische titelkandidaat mengt zich in de strijd om de ex-Rode Duivel

Zo goed als elke Belgische topclub heeft wel een reden waarom Van Damme goed bij hen zou passen. (Lees er HIER meer over) Op zijn 33ste is de gewezen Rode Duivel nog niet versleten. Bovendien beschikt hij over een natuurlijk leiderschap dat je zelden tegenkomt.

Stem van Vanhaezebrouck

Naast Antwerp denkt nu ook Gent effectief aan Van Damme. De defensie van de Buffalo's heeft nood aan een nieuwe leider, zo bleek de jongste wedstrijden. Vandaag zit het bestuur van de club samen met Hein Vanhaezebrouck over een eventuele transfer van de Oost-Vlaming, dat meldt Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck heeft een cruciale stem in de Gentse transferdossiers. Zijn mening is dus van belang opdat de kampioen van 2015 vol voor Van Damme gaat of niet.