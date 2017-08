Opmerkelijk: eerste trainersontslag in de Jupiler Pro League is nu al een feit

door Redactie



Opmerkelijk: eerste trainersontslag in de Jupiler Pro League is nu al een feit, Marquez Lopez weg bij STVV

Foto: © Photonews

Van een verrassing gesproken, zeg! Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League is amper twee speeldagen oud of het eerste trainersontslag is al een feit. De Spaanse oefenmeester Marquez Lopez werd op straat gezet door STVV.