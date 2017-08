UPDATE: Van Damme legt uit waar opvallend filmpje waarin hij zingt over Antwerp vandaan komt

In het filmpje is te zien hoe de 33-jarige Van Damme ‘Antwaarpe’ van De Strangers zingt. Op het einde sluit hij af met "Rood, wit, daar heb ik mijn hart verloren. Komaan!"

Hoe de video op het net belandde, was enkele uren onduidelijk. Intussen reageerde Van Damme bij Het Laatste Nieuws. "Het is een uit de hand gelopen weddenschap", zegt de ex-Rode Duivel. "Ik had dat naar een vriend doorgestuurd toen Antwerp kampioen werd in 1B. Die beelden zijn dus al wat ouder en er hoeft niets achter gezocht te worden."