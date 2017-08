Lukaku weet wat hij wil bij Manchester United en spreekt over Mourinho, Zidane laat zich uit over Cristiano Ronaldo

CR7 speelde nog niet mee in de voorbereiding, maar voor Zidane is er geen probleem. "Hij is klaar om te spelen, dinsdag zullen we zien of hij ook effectief speelt", klonk het op de persconferentie.

Romelu Lukaku van zijn kant zou dan weer graag eens een Europese Supercup winnen. "We zijn aan het bouwen aan een ploeg", aldus de nieuweling bij The Reds.

"Mourinho is een coach waarmee je prijzen kan pakken. En prijzen pakken? Dat is wat we de komende tijd willen doen."