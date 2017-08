Sander Coopman mag niet spelen tegen Club Brugge? Francky Dury reageert

Bijzondere clausule in het nieuwe huurcontract van Sander Coopman: hij mag niet aantreden tegen Club Brugge, anders moet Essevee een serieuze compensatie betalen van om en bij het miljoen euro.

"Ik wil mij distanciëren van wat er in de media verschijnt omtrent Sander Coopman", aldus Francky Dury bij Vista. "Ik was niet bij de onderhandelingen, dus het is niet aan mij om daarover iets te zeggen."

"Maar Coopman is een speler waarvan ik blij ben dat hij nog een jaartje bij ons zit. Dat zijn de spelers waarvoor jeugdopleidingen belangrijk zijn. Goed dat we een akkoord vonden met Club Brugge."