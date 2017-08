Lokeren moet reageren: "Ik denk dat we het deze week op training zullen voelen, en terecht"

"Volgende week is het van moeten" - Davino Verhulst Deel deze quote:

“Volgende week moeten we het maar eens doen, dan moeten we winnen van Moeskroen. Maar oké, we kunnen ook niet elke week blijven zeggen ‘volgende week moeten we winnen’. We staan met onze rug tegen de muur, volgende week is het echt van moeten voor ons.”