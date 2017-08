Wat AA Gent nu meemaakt, was alweer 11 jaar geleden!

Starten met 0 op 6, dat overkwam de Buffalo's nog niet te vaak. In de laatste 50 seizoenen in de hoogste klasse welgeteld vier keer, diepte Het Laatste Nieuws op. In het seizoen 1983-84, 1987-88 en 2006-07 gebeurde met Gent net hetzelfde.

De laatste 0 op 6 kunnen de Gent-fans zich misschien nog voor de geest halen. De club uit de Artrveldestad opende met een forfaitnederlaag in de Slag om Vlaanderen met Club Brugge. Een week later verloor blauw-wit in het toenmalige Jules Ottenstadion van Moeskroen.