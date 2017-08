Fans Essevee duidelijk: "Timo is van ons"

Derijck staat in de belangstelling van AA Gent (en Anderlecht), maar de fans van Essevee willen hem niet meteen laten vertrekken. "Timo is van ons", klonk het in de tribunes.

De gebruikelijke gezangen voor Francky Dury en de selectie hoorden er uiteraard ook bij. "Wij staan bovenaan en vieren feest" en "Francky Dury, we worden kampioen."

De titel is nog veraf, maar met de 6 op 6 op zak én een Europees verhaal dit seizoen zit de sfeer in de tribunes alvast helemaal in orde.