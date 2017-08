Dat ging snel: miljoenenaankoop Club Brugge heeft meteen zijn nieuwe club beet

Tomas Pina heeft namelijk een huurcontract getekend bij Deportivo Alaves, mét een aankoopoptie voor in de toekomst.

Het is plots snel gegaan voor Club Brugge en Pina, want de voorbije week was hij bij Levante en Eibar in de belangstelling geraakt.

Die deals gingen voor de miljoenenaankoop van blauw-zwart niet door, nu kan hij na zijn tijd bij Jan Breydel toch proberen een nieuw elan te krijgen.