Transfers op til bij Club Brugge? Leko geeft meer uitleg over 'blessures' van Denswil en Izquierdo

Nadat Club Brugge Eupen met 3-1 opzij had gezet, ging trainer Ivan Leko ietsje dieper in op de afwezigheid van de twee spelers. “Wat er aan de hand is met Denswil en Izquierdo? Goh, dat verhaal speelt al de hele zomer, hé We zullen zien wat er gaat gebeuren met die blessures”, ontweek de coach van blauw-zwart de vraag.

“Of het transferblessures zijn? Ik heb niets gezegd”, knipoogde Leko nog tot slot. De Kroaat wilde het niet gezegd hebben, maar het is duidelijk dat Denswil en Izquierdo niet in de wedstrijdselectie zaten omdat ze met een transfer in hun hoofd zitten. Wordt ongetwijfeld vervolgd…