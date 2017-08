Clubicoon Van Der Sar gaat nog eens terug naar United

Hij zal alvast heel wat fans naar het stadion lokken. Edwin Van Der Sar was één van de absolute sterkhouders bij het succesvolle Manchester United onder Sir Alex Ferguson.

Hij bekleedt nu een belangrijke bestuursfunctie bij jeugdliefde Ajax, maar is nog steeds graag gezien in Engeland. Dat was ook te merken aan de reacties.

The flying dutchman ❤❤❤❤❤❤ — RED DEVIL 🔴❤😈 (@CianBarry9) August 6, 2017