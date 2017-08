Kreeg Gent dÃ¡Ã¡rom geen strafschop? "Kubo dook in een zwembad, in Engeland is dat een schorsing"

Kreeg Gent dáárom geen strafschop? "Kubo dook in een zwembad, in Engeland is dat een schorsing"

door Sander De Graeve

Verpestten Kubo en Verstraete de loepzuivere penalty van Sylla?

Over de strafschopfases in de 0-1 nederlaag van AA Gent tegen Antwerp was achteraf veel te doen. Vooral die met Sylla aan het begin van de tweede helft, leek een duidelijke beslissing.