'Vertrekt Lukasz Teodorczyk toch nog bij Anderlecht? Interesse wordt concreet met bod van eerst 6 en vervolgens 7 miljoen euro'

Ook in play-off 1 vorig seizoen vond Teodorczyk moeilijk de weg naar doel. Toch blijft er interesse in de Gouden Stier van afgelopen voetbaljaar. Poolse en Turkse media linken de goalgetter namelijk steeds meer aan Fenerbahçe.

Na een bod van 6 miljoen euro deed de club van Robin van Persie en Nabil Dirar er eentje van 7 miljoen euro. Anderlecht vraagt echter 9 miljoen euro voor Teodorczyk. De komende dagen moet blijken of er toch nog een transfer komt.

"Teo blijft"

Zelfs indien er een akkoord volgt tussen Anderlecht en Fenerbahçe, is het niet zeker of Teodorczyk 'ja' zegt tegen een Turks avontuur. Volgens zijn manager blijft de centrumspits bij paars-wit, aldus La Dernière Heure. Anderlecht betaalde vorig seizoen 4,5 miljoen euro om de Poolse international definitief over te nemen van Dinamo Kiev.