Haalt Waasland-Beveren bekende namen als Steeven Langil en Tuur Dierckx naar de Freethiel? Coach Clement geeft er zijn visie over

Goblet kwam niet uit en had op zijn lijn geen verhaal. Vorig seizoen stond de Beverse goalie meermaals ter discussie. Ook nu zoeken de Waaslanders naar een extra sluitstuk.

"Ik heb via de media gehoord dat de club nog een extra doelman zoekt", aldus Goblet. "Dat zorgt natuurlijk voor wat extra druk. Zelf weet ik niet wat er zal gebeuren."

Een club als Waasland-Beveren vist in een kleine vijver - Philippe Clement

Naast een keeper zoeken de Waaslanders nog een extra vleugelaanvaller. "Met die dossiers zijn we intensief bezig", gaat trainer Philippe Clement verder. "De voorbije maanden raakten enkele dossiers niet rond. Het is een helse zoektocht, want een club als Waasland-Beveren vist in een kleine vijver."

"Of we jongens als Steeven Langil en Tuur Dierckx, die in de wandelgangen genoemd worden, weldra op de Freethiel mogen verwachten? Dat zijn spelers boven onze geldbeugel", besluit Clement.