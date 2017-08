De Mos vraagt zich af: "Is dit - zoals bij Preud'homme - het jaar te veel voor Vanhaezebrouck?"

Vanhaezebrouck wordt niet echt geholpen door zijn kleedkamer. "Spelers maken je groot, maar spelers kunnen je ook klein maken. Vanhaezebrouck komt nu in zo’n situatie terecht. Als de rek er wat uit is, is het opletten voor een trainer. De club heeft zoveel spelers gehaald, maar er is geen vastigheid in de ploeg en de kleedkamer is wat onrustig", analyseert hij in HLN.

Zou Vanhaezebrouck beter andere oorden hebben opgezocht? "Hij hanteert de moeilijkste én de meest aantrekkelijke speelwijze, maar iedereen heeft Gent intussen geanalyseerd. Net zoals bij Preud’homme vorig seizoen, is dit misschien wel het jaar te veel voor Hein. Het is nog te vroeg om daar nu een uitspraak over te doen."