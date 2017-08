OFFICIEEL: Lierse stelt nieuwe transfer voor: Braziliaan die de Proximus League kent, strijkt neer op het Lisp

Camargo kwam uit voor enkele Tsjechische clubs tot hij in 2010 naar RAEC Mons trok. Tot vorig seizoen speelde Camargo bij Tubize. In totaal speelde hij 139 wedstrijden in de Proximus League waarin hij 15 keer scoorde.

"Door het jammerlijk uitvallen van Jonas Vinck zaten we krap op de rechtsbackpositie. Met Andrei halen we iemand in huis die het reilen en zeilen in de Proximus League kent", aldus manager Roel Rymen. "Hij is een solide verdediger die ook de nodige aanvallende impulsen toont. Vanavond speelt hij al mee in de oefenwedstrijd op Oosterzonen."