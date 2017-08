Transferpolitiek Antwerp is duidelijk: Opgepast, hier komt de Luftwaffe!

In centimeters is Antwerp gemiddeld de grootste ploeg met slechts zeven spelers onder de 1m80, waarvan er dan nog een drietal mogen vertrekken (Dierckx, Camus en Colpaert). Met zijn 1m68 is Stalone Limbombe de kleinste van het pak. En hij loopt tussen wat reuzen rond hoor.

Met Bolat, Arslanagic, Batubinsika, Haroun, Oulare en de ingevallen Owusu kwamen er zondag zes spelers in actie van 1m85 en groter. Met Obbi Oulare en zijn 1m96 natuurlijk als uitschieter. Maar er zitten er nog een paar aan te komen.

Komt er met Jelle Van Damme nog een imposant figuur?

Nieuwe kolos

De aangetrokken verdedigers Matheus en Moustapha Sall zijn respectievelijk 1m92 en 1m91 groot. Kersverse aanwinsten Luka Stojanovic (1m87) en Nader Ghadri (1m94) zijn ook al van geen kleintje vervaard. Die Ghadri schijnt trouwens een regelrechte kolos te zijn. En het is niet toevallig dat Bölöni er graag nog Jelle Van Damme bij wil. Met zijn 1m91 is dat ook een imposant figuur.

Tel dat allemaal bij elkaar op en je weet dat het opletten zal geblazen zijn bij standaardsituaties en Hairemans of Dequevy achter de bal staan. Want wie heeft nu zoveel lengte om iedereen te bewaken? De 'Luftwaffe' wordt één van de belangrijkste wapens van de jongens uit Deurne Noord. Laszlo Bölöni lijkt zijn systeem te gaan baseren op fysieke kracht en lengte... Een succesrecept? We zullen het zien.

De grootsten