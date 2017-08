Clubs staan te drummen, maar Engels eerste weken nog niet weg op Jan Breydel

Interesse genoeg in de centrale verdediger van Club Brugge. Nantes, AS Roma en enkele Spaanse ploegen toonden eerder al dat ze Engels er graag zouden bij willen. Sampdoria wil zelfs 8 miljoen spenderen aan de West-Vlaming. (Dat leest u HIER)

Maar de situatie is nog steeds onveranderd: Engels droomt (enkel) van de Premier League en lijkt enkel naar die competitie echt te willen vertrekken.

Dat er vorige zomer een topbod van zijn droomclub Arsenal op tafel lag in Jan Breydel is daar niet vreemd aan, al hebben The Gunners na enkele scoutingsopdrachten vorig seizoen nog geen nieuwe contacten gelegd met blauw-zwart.

Door de uitschakeling in de Champions League lijkt een verlengd verblijf bij Club Brugge wel uitgesloten. Meer dan waarschijnlijk moet de verdediger wel nog zorgen dat blauw-zwart voorbij AEK Athene raakt, pas na 24 augustus zou een deal (naar Engeland) in de pijplijn kunnen komen.