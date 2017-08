1 miljoen als Coopman speelt tegen Club Brugge? "Geen competitievervalsing"

Dat er zo'n hoge boete aan vasthangt, lokte heel wat commotie uit. Maar er is niets aan de hand dat niet legaal is. "Het is alleszins geen inbreuk op de arbeidswetgeving", aldus Pierre François, CEO van de Pro League, in HLN. "Zowel de clubs als de speler gaan immers akkoord. Van competitievervalsing is er evenmin sprake."

De UEFA liet zich wel gelden toen er een dergelijke afspraak was tussen Chelsea en Atlético Madrid om Thibaut Courtois niet op te stellen. Zij lieten dat toen niet doorgaan. "Maar dat betrof een Europese competitie en daar gelden de regels van de UEFA", zei François nog.

Regel van maken?

François is zelf voorstander van uitgeleende spelers niet te laten spelen tegen hun moederclub. Hij wou daar zelfs een regel van maken. "Omdat we vreesden dat het zich iedere keer tegen de speler of club zou keren. Als iemand goed speelt tegen zijn moederclub klaagt iedereen dat het geen slimme zet was om hem uit te lenen. En bij een slechte prestatie zou men zeggen dat hij ze wou bevoordelen. Maar omdat die regel niet comform was met de FIFA hebben we dat teruggedraaid."