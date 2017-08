Mevrouw Abramovich straks zo rijk als de zee diep is na scheiding? Dit kan ze opstrijken

Sowieso gaat Daria er niet slechter van worden. The Times is er al zeker van dat Abramovich in Rusland de scheiding zal willen regelen. Als de zaak in Londen voorkomt, zou hij wel eens de helft van zijn fortuin kunnen kwijt raken. Dat wordt momenteel geschat op zo'n 8 miljard euro.

Er wordt wel van uitgegaan dat Abramovich, die al aan zijn derde scheiding toe is, onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Zijn vorige vrouw moest het doen met zo'n 200 miljoen euro. Nog altijd niet slecht natuurlijk. Daria is echter zelf een succesvolle zakenvrouw en is eigenares van een museum. Er wordt ook geopperd dat het onderling geregeld zou kunnen worden.