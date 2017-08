Genk trekt zich op aan match tegen Standard: "Maar 1 op 9 zal ook geen ramp zijn"

Genk dramatiseert de seizoensstart echter nog niet. "Begrijp me niet verkeerd: er heerst geen hoerastemming na die één op zes, maar één op negen is ook niet het einde. Of de verwachtingen van de buitenwereld nog gerechtvaardigd zijn? Ik hoop van wel", aldus De Conde in HLN.

Genk trekt zich op aan de eerste helft in Sclessin, waar het op voorsprong kwam en dominant voetbalde. Maar in de tweede helft zakte het in elkaar. "Nu moeten we realisme tonen en punten pakken om de druk wat te verminderen. Het doel is om snel mogelijk mee te zijn met de trein. Alleen weet je dat er in voetbal niets uitgesloten is."

Match in handen nemen

Want nu wacht Antwerp, dat al 4 op 6 pakte met realistisch voetbal. "We hebben allemaal gezien tot wat Antwerp in staat is. Kijk: we willen naar ginder gaan om de match in handen te nemen. We moeten de lat hoger durven te leggen."