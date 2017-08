OFFICIEEL: Olympiakos haalt Belgen en stuurt een Griek naar BelgiÃ« (die vorig seizoen bij Kortrijk zat)

OFFICIEEL: Olympiakos haalt Belgen en stuurt een Griek naar België (die vorig seizoen bij Kortrijk zat)

Dimitris Goutas speelt het komend seizoen op huurbasis bij STVV

STVV had vandaag niet enkel meer uitleg over het trainersontslag in petto. Er kwam ook beter nieuws van de Kanaries, want ze hebben een nieuwe verdediger gevonden. En dat is niet echt een onbekende.