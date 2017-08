Standard is helemaal terug: "Hebben elf strijders gezien"

De Standard-fans maakten er opnieuw een helse sfeer van in Sclessin. En in de eerste thuismatch én topper kon Standard de drie punten thuishouden. Tot grote tevredenheid van Junior Edmilson. "Deze zege doet veel deugd na enkele moeilijke maanden", aldus de doelpuntenmaker.

"Iedereen heeft zich vol gegeven voor onze supporters. Genk domineerde wel in de eerste helft, maar het speelde te laag. Maar bij onze ploeg hebben we elf strijders gezien. En dat hebben we vorig seizoen te veel gemist", vervolgt de Standard-aanvaller.

Naar STVV

Standard is dus goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Zondag wacht er een burenduel tegen Sint-Truiden. "Dit geeft heel wat vertrouwen, zeker met het oog op de lastige verplaatsing naar STVV", zegt de ex-Kanarie. "Het begin van de competitie is zeker niet gemakkelijk, dus is het goed dat we al vier punten op zak hebben."