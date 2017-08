OFFICIEEL: De Belder kent zijn nieuwe club

De Belder gaat Cercle Brugge nóg wat sterker maken. De Bruggelingen zijn al de uitgesproken favoriet in 1B en krijgen er met De Belder voorin nog wat cachet bij.

De Belder tekende bij Cercle Brugge een driejarig contract. Met 21 goals was hij vorig seizoen topschutter in de Proximus League. Bovendien was er nog goed nieuws voor Cercle, dat in Stardekk voor nog eens vijf jaar een shirtsponsor vond.