STVV geeft meer uitleg over trainersontslag: "Daar had het niets mee te maken"

Bartolomé Marquez Lopez werd nog geen twee maanden geleden aangesteld bij STVV, waar hij Ivan Leko moest doen vergeten. Hij had het ideale profiel op de lange termijn, maar werd dus snel de laan uitgestuurd.

"We vonden als club belangrijk dat we hierover een woordje uitleg gaven. We hebben snel afscheid genomen van elkaar", aldus algemeen directeur Bormans op een persconferentie over het ontslag van de Spanjaard.

Misschien een inschattingsfout gemaakt

"We waren verrast door het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge, waardoor we nog voor de voorbereiding moesten op zoek gaan naar een nieuwe coach. We hebben toen een vijftal mensen gecontacteerd en Marquez stak er bovenuit. Op voetbalvlak klikte het meteen."

"Misschien zijn we onder de tijdsdruk overhaast te werk zijn gegaan en dus hebben we een verkeerde inschatting gemaakt. Het was het verstandigste om in onderling overleg en als goede vrienden nu uit elkaar te gaan. Met resultaten had het niets te maken."