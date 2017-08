Na 180 minuten op Jan Breydel al de lieveling: "Voor hem komen ze naar het stadion"

door Aernout Van Lindt

door

Emmanuel Dennis is nu al de publiekslieveling van Club Brugge

Foto: © photonews

Club Brugge staat met een 6 op 6 mee op kop in de Jupiler Pro League. Erg overtuigend was het nog niet, maar soms is er wél veel applaus in Jan Breydel. Met dank aan 1 persoon ...