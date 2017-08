Van der Elst ergert zich aan spelers en situatie Club Brugge: "Je wil toch klaar zijn voor je nieuwe club?"

Van der Elst vindt het niet kunnen dat er spelers met een transfer bezig zijn tijdens de belangrijke wedstrijden. "Zie wat er bijvoorbeeld bij Club gebeurt met Engels en Izquierdo. Poulain valt uit, Mera is geblesseerd en dan wordt er opeens toch weer een beroep gedaan op Engels", zegt hij in S/V Magazine.

Voor Van der Elst is dat een grote reden waarom sommige spelers er niet klaar voor zijn. "Mijn gevoel is dat spelers daar ook helemaal anders tegenaan kijken dan vroeger, dat er zijn die redeneren: ik heb tijd, want ik ga toch weg. Maar je wilt toch in vorm zijn als je bij je nieuwe club aankomt?"