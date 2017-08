Hierom ontbrak Vansteenkiste zondag in Gent en BÃ¶lÃ¶ni traint vanaf vandaag met kleinere kern

Bij Laszlo Bölöni moet je oppassen, want de Roemeen liet al aan veel spelers weten dat ze best een andere club zoeken. Maar niet Vansteenkiste. Die verdraaide op training zijn knie en had daar nog last van. Bölöni liet hem dan ook vallen in de definitieve wedstrijdselectie, weet Het Nieuwsblad.

De linksachter zou echter snel weer op training moeten staan. Daar zal vanaf vandaag geen sprake meer zijn van Biset, Colpaert, Vleminckx en Dierckx. Die trainen mee met de beloften.