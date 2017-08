Belgische flankaanvaller staat drie maanden aan de kant na operatie

door Johan Walckiers

Er was dit seizoen nog geen sprake van Jordan Remacle bij Charleroi. De winger blesseerde zich eind vorig seizoen tijdens de play-offs. Een maand later hervatte hij, maar herviel in zijn knieblessure. Daaraan werd hij vandaag geopereerd.