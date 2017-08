The Special One laat zich uit over volgende mogelijke megatransfer: "Ik zou niet nee zeggen"

door Johan Walckiers

door

José Mourinho maakte Gareth Bale openlijk het hof

Romelu Lukaku, Nemanja Matic en Vicor Lindelöf zijn reeds gearriveerd bij Manchester United. Maar daarmee lijkt de transferhonger van José Mourinho nog niet gestild. The Special One wil er nog één wereldster bij. En hij probeert het alvast bij Gareth Bale.