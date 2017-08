Na 'Sister Act', nu brother act: "Hebben hier beiden hard voor gewerkt"

Vrij bijzonder toch, zo twee broers die op het middenveld eigenlijk tegen elkaar moeten knokken. "Het is heel speciaal", aldus Alexis van STVV. "Een droom die uitkomt toch wel een beetje."

"Het is ook niet zomaar gekomen, we hebben er beiden hard voor gewerkt om op het hoogste niveau te kunnen uitkomen", pikte Julien (Zulte Waregem) in.

Veel harde duels tussen beiden kregen we wel niet te zien: "We hebben elkaar wel wat ontzien op het veld, het is nooit makkelijk om tegen je broer te spelen."