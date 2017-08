VIDEO: Lukaku begint United-carriÃ¨re met kostbare flater

Ander Herrera deed het immers uitstekende en maakte een interceptie op de helft van Real, maar Lukaku liep als een kip zonder kop naar het leer toe.

De ref kon niet anders dan voor buitenspel fluiten, terwijl Herrera stond te molenwieken. De Belg had de bal altijd aan zijn Spaanse ploegmaat moeten laten en zich aanbieden voor doel.

Lukaku is deze zomer door zijn transfer opgejaagd wild voor heel wat voetbalfans, vooral die van Chelsea. Dus regende het reacties op Twitter. Bekijk hieronder de fase én de reacties. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

