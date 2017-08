Lukaku scoort eerste voor United, maar Real haalt het (mÃ©t beelden)

Tot afgrijzen van heel wat voetballiefhebbers gooide José Mourinho alles toe bij Manchester United en liet hij de bal aan Real Madrid. Het voetbal won in die eerste helft dan toch toen Casemiro mooi binnenknalde.

Hij kwam uit buitenspel, maar de voorsprong was toch verdiend te noemen. Real speelde United bij wijlen van het kastje naar de muur. Mede dankzij een misverstand met Lukaku bleef het daar bij aan de rust.

In de tweede helft kwam United met Rashford wat aanvallender voor de dag, maar het was Real Madrid dat de score kon uitdiepen. Benzema zette Isco op weg naar de 2-0.

Benzema spun Smalling out of this world 😂. Cool finish by Isco! #SuperCup #RMAMUN pic.twitter.com/xLGShn81jO