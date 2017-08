Teodorczyk extra probleem: duur en ondanks interesse wil hij niet weg

Aan de interesse van Fenerbahçe twijfelde we sowieso al, maar zijn manager, Marcin Kubacki, laat weten dat zijn cliënt geen interesse heeft in een transfer. "Hij blijft", zegt Kubaci in Het Nieuwsblad. En zo zit Anderlecht mogelijk met een probleem. Want naar een serieus bod zou Herman Van Holsbeeck wel luisteren. Teo weegt enorm zwaar op het budget, maar heeft amper concurrentie binnen de eigen kern.

Ganvoula wordt nog te licht bevonden en Thelin is bijlange na niet het niveau dat paars-wit nodig heeft in de Champions League (en zelfs competitie). De enige hoop die Anderlecht koestert is dat Teodorczyk ineens wel begint te scoren. Want twijfelen doet hij niet volgens Kubaci. Al liet zijn lichaamstaal zondag wel iets anders verstaan.