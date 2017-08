In play-off 1 nog aan de slag voor Anderlecht: "Maar Weiler kwam en dat klikte niet"

De 19-jarige centrale verdediger bekeek al zijn opties en koos dan voor Moeskroen. "Ik had contacten met redelijk wat club, maar ze twijfelden door die blessure die ik had. Uiteindelijk nam Moeskroen de tijd om de arts van Anderlecht te contacteren. En die bevestigde dat de blessure tot het verleden behoorde", vertelt De Medina in LDH.

Toch laat de periode bij Anderlecht een wrange smaak na. "Het is een ontgoocheling dat ik me niet kon doorzetten. Ik heb toch enkele goeie matchen gespeeld tijdens play-off 1 in 2016. Maar René Weiler kwam en dat klikte niet."

"Waarom? Ik weet het niet. We hebben er zelden over gepraat. Mijn ambitie bij Moeskroen is nu om titularis te worden en de club te helpen uit de kelder van het klassement weg te geraken."